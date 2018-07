Die letzten Taschen sind gepackt! Erst im vergangenen Jahr lernten sich Anna und Gerald bei Bauer sucht Frau kennen – und der Funke sprang sofort über. Nur wenige Monate später machte der Farmer aus Namibia seiner Herzdame einen Antrag. Seitdem führen die beiden eine Fernbeziehung – damit ist jetzt aber Schluss! Die beiden geben sich in wenigen Tagen das Jawort und Anna hat dafür ihre Zelte in Deutschland abgebrochen!

Für Anna und Gerald war schon früh klar, dass die Blondine zu ihrem Schatz nach Afrika ziehen wird, sobald die Ringe getauscht sind. Dieser große Moment steht jetzt kurz bevor. "Goodbye, Deutschland! Es war sehr schön bei dir. Danke, für all die Möglichkeiten, die du mir gegeben hast", verabschiedete sich die Braut in spe auf ihrem Instagram-Account. Am 29. Juli werden sich die Turteltauben in Annas Heimatland die ewige Liebe schwören – für die verliebte Brillenträgerin ging es jetzt schon nach Polen. Das bereut Anna aber keinesfalls: "Jetzt fängt aber für mich ein neues Kapitel an."

Nach der Hochzeit in Polen wollen Gerald und seine Auserwählte auch noch mal in Namibia vor den Traualtar treten. Den Termin haben die zwei dafür noch nicht verraten, aber ihr Kleid für ihren zweiten großen Tag hat Anna schon gefunden, wie ein Schnappschuss auf ihrem Social-Media-Profil beweist.

MG RTL D Bauer Gerald und Anna bei "Bauer sucht Frau" 2017

MG RTL D Anna und Bauer Gerald

Instagram / anna_hatsichentschieden Anna im Juni 2018

