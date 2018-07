Chameen Loca (28) und Jenefer Riili sind beste Freundinnen. Seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Berlin - Tag & Nacht gehen die zwei Beautys zusammen durch dick und dünn. Logisch, dass sich Chameen wahnsinnig für Jenefer freute, als die ihr von ihrem Baby-Glück erzählte. Mitte Juni kam der kleine Milan auf die Welt. Jetzt begegnete der Wonneproppen zum ersten Mal der Kumpeline seiner Mama.

In ihrer Instagram-Story teilte das Frisuren-Chameleon nun einen kurzen Clip zusammen mit der frischgebackenen Mutter und ihrem Sprössling. Die YouTuberin beugt sich über Milan und scheint überwältigt von dem süßen Anblick des BTN-Nachwuchs: "Meine Hand sieht riesig aus auf dem kleinen Bäuchlein. Okay, meine Hand sieht nicht nur so aus", schrieb sie mit einem lachenden Smiley. Dabei kann Chameen ihren Blick kaum von dem kleinen Prinzen abwenden und wirkt fast wie hypnotisiert. Ein süßer Moment, der auch die Verbundenheit der beiden Frauen zum Ausdruck brachte.

Das zeigte auch eine weitere Aufnahme, die die Schauspielerin ins Netz stellte. Die 28-Jährige legte den Schriftzug "Wunderwesen. Ich bin so stolz, Jenefer" auf ein Video, auf dem sie die winzige Hand des Babys hielt. Hier könnte sie mit dem Hashtag #TanteChumiIstHappyUndPlatztVorStolz ein kleines Detail verraten haben: Schließlich wurde gemunkelt, ob Chameen die Patentante des Kindes wird.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und Chameen Loca, Schauspielerinnen

Instagram / chameenloca Jenefer Riili, Milan und Chameen Loca

Instagram / chameenloca Chameen Loca und Jenefer Riili

