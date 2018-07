Steht die Hochzeit etwa schon vor der Tür? Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) sorgten vor einigen Wochen für einen echten Knaller: Nach nur wenigen Wochen Dating stellte der "Baby"-Interpret dem Model die Frage aller Fragen. Nachdem die Bombe geplatzt ist, wird nun fleißig gemunkelt, wie und wann die Hochzeit der beiden Mega-Stars stattfinden wird. Jetzt könnte Justin selbst einen vagen Hinweis auf den Zeitraum der Trauung gegeben haben!

Paparazzi erwischten das Paar laut TMZ am Sonntag in New York – und hakten mal nach, was nun bei Justin nach dem kürzlichen Release seiner neuen Single "No Brainer" mit DJ Khaled (42) als Nächstes anstehe. Eine Frage, die wohl eigentlich auf seine Musikkarriere bezogen war, beantwortete der Frauenschwarm auffällig auf sein Privatleben bezogen: "Was als Nächstes kommt? Heiraten!"

Darf das als Hinweis auf eine baldige Hochzeit gewertet werden? In Sachen Blitz-Romanze sind die beiden schließlich echte Profis: Noch bevor sie offiziell bestätigten, überhaupt wieder in einer Beziehung zu sein, postete Justin die Verlobungs-News auf Instagram und bezeichnete seine Herzdame dabei als die Liebe seines Lebens. Auch über eine Schwangerschaft wurde zwischenzeitlich wild spekuliert.

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber und seine Verlobte Hailey Baldwin im Pool

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in den Straßen von New York

