Yeliz Koc (24) und Johannes Haller schwelgen momentan im absoluten Liebesglück. Kurz nach ihrem Aus bei Bachelor in Paradise kamen die beiden ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten zusammen und machten wenig später ihre Beziehung offiziell. Seitdem sind sie quasi unzertrennlich. Tagtäglich posten die zwei total verliebte Pärchenbilder in den sozialen Netzwerken. Aber jetzt deutet die gelernte Kosmetikerin an: Auch zwischen ihnen gibt es hin und wieder ein paar Zickereien.

Auf ihrem Instagram-Account postete Yeliz am Montag mal wieder ein Knutsch-Pic mit ihrem Schatz aus dem Pärchenurlaub in Italien. Dazu schrieb die 24-Jährige: "Wir hatten tolle Tage und haben jeden Moment gemeinsam genossen. So lernen Johannes und ich uns jeden Tag besser kennen." Ja, während solch eines Turtel-Trips erfährt man sehr viel über den neuen Partner, da kann es immer mal zu kleineren Reibereien kommen. Doch gilt das auch für das BiP-Traumpaar? Offensichtlich ja, aber: "Selbst wenn es mal schwierig wird, kann keiner flüchten", witzelte die Beauty weiter und fügte dem Beitrag noch einen zwinkernden Smiley hinzu.

Ihrer Liebe scheint das bisschen Gezicke allerdings keinen Abbruch zu tun. Die beiden wirken total glücklich. Dabei hatten sie gerade zu Beginn ihrer Beziehung mit fiesen Fake-Vorwürfen zu kämpfen. Mit denen räumte Johannes' Rosenbruder Niklas Schröder (29) jedoch vor Kurzem im Promiflash-Interview auf. Er kann bestätigen, dass die beiden niemandem etwas vorspielen und ihre Liebe "real" ist.

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc im Italien-Urlaub

Instagram / johannes_haller Yeliz Koc und Johannes Haller in Venedig

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc in Monaco

