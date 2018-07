Genießt Johannes Haller etwa die Ruhe vor dem Sturm? Seit wenigen Tagen wird gemunkelt: Der Sunnyboy vom Bodensee zieht in den Promi Big Brother Container! Nach seiner Teilnahme an den beiden Flirtformaten Die Bachelorette und Bachelor in Paradise wäre die Dauerbeobachtung eine völlig neue Herausforderung. Am schwersten dürfte ihm aber die 14 Tage lange Kontaktsperre zu seiner Liebsten Yeliz Koc (24) fallen. Entführte er sie deshalb so kurz vorher für einen Kurztrip in die ewige Stadt der Liebe?

Auf Instagram postete der Rosenbruder von Sebastian Fobe (33) und Niklas Schröder (29) einen zuckersüßen Urlaubsschnappschuss mit seinem Schatz. Bis über beide Ohren verliebt lächeln die 24-Jährige und der Hemdträger aus einer Gondel heraus in die Kamera. "Ich verliebe mich immer mehr in Venedig und in Yeliz", lauteten die Zeilen des Charmeurs. Auch das einstige Bachelor-Girl, das als Ohrfeigenlegende in die Geschichte der Rosenshow einging, wollte sein Glück nicht vor seinen Followern verbergen. "Leider müssen wir heute die Stadt der Liebe verlassen und haben das mit einer romantischen Gondelfahrt ausklingen lassen. Ein bisschen Wehmut ist schon dabei", schrieb die gelernte Kosmetikerin unter das Pic, das auch sie auf ihrem Account teilte. Vermisst sie ihren Johannes etwa jetzt schon?

Für die beiden Turteltäubchen geht es jetzt erst einmal weiter an den Gardasee. Sollte an den Gerüchten tatsächlich etwas dran sein und der Ex-Bachelorette-Boy wirklich bald bei "Promi Big Brother" über die Mattscheiben flimmern, gilt für die beiden: Zweisamkeit genießen!

Cinamon Red/WENN.com Johannes Haller beim RTL Spendenmarathon 2017

MG RTL D Yeliz Koc und Daniel Völz bei der 5. Nacht der Rosen

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc in Überlingen am Bodensee

