Jens (48) und Daniela Büchner (40) kamen bei Das Sommerhaus der Stars gar nicht gut an. Die beiden Kultauswanderer landeten gleich in der ersten Folge auf der Abschussliste und hinterließen bei ihren Mitbewohnern keinen guten Eindruck. Für Micaela Schäfer (34) und Julian Stoeckel (31) war der Auftritt des Paares zum Fremdschämen. "Die Büchners sind einfach schrecklich. Schreckliche Menschen! Wobei ich den Jens ein bisschen in Schutz nehmen muss. Also ich glaube, die Daniela ist die schlimme in der Beziehung", verriet Nacktschnecke Mica gegenüber Promiflash.

Matthias Nareyek / Getty Images; Ralf Succo/WENN.com; Instagram / dannibuechner Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de