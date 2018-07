Da hat Fernsehmoderatorin Mareile Höppner (41) mit Sicherheit große Augen gemacht, als Megastar George Clooney (57) plötzlich vor ihr stand! Die Journalistin traf den Schauspieler nicht ihm Rahmen ihres Jobs: Völlig unvorbereitet begegnete George ihr auf einer Party und das brachte Mareile ordentlich ins Straucheln. Sie hatte keine Ahnung, in wessen Gesellschaft sie sich befand – bis sich George ihr vorstellte!

Schon den ganzen Abend hielt sich der 57-Jährige bei der Feier auf. Während die Anwesenheit des Hollywood-Hotties bei so mancher Frau zu Schreikrämpfen und Herzrasen führen würde, blieb Mareile ganz entspannt. "Dann dreht er sich irgendwann um und sagt halt: 'Hey, ich heiße George Clooney'", erzählte die 41-Jährige noch immer ganz verblüfft am Sonntag bei Promi Shopping Queen auf VOX und berichtete weiter: "Der stand die ganze Zeit vor mir, aber wenn er sich dann umdreht, dann ist er so whaam!"

Zwar konnte Mareile die Krone bei Guido Maria Kretschmers (53) Fashion-Duell nicht ergattern und musste sich gegen Luna Schweiger (21) geschlagen geben – was zu lachen hatte sie dank ihrer Fauxpas-Story trotzdem. "Da sieht man man mal den Sexiest Man Alive – nach Günther Jauch", scherzte die ARD-Beauty.

Andreas Rentz/Getty Images Mareile Höppner beim Bambi 2017 in Berlin

Win McNamee/Getty Images George Clooney bei einer Pressekonferenz zum Thema Korruption im Südsudan

MG RTL D Oana Nechiti, Luna Schweiger und Mareile Höppner bei "Promi Shopping Queen"

