Romantische Pärchen-Pics? Nicht für Sophia Thomalla (28). Die Schauspielerin gibt sich für gewöhnlich sehr verhalten, wenn es um ihr Liebesleben geht. Seit mehreren Monaten geht das Model mit dem britischen Musiker Gavin Rossdale (52) Hand in Hand durchs Leben. Paparazzi ertappen die beiden Turteltäubchen zwar hin und wieder zusammen, Kussfotos und gefühlsduselige Zeilen auf Social Media bleiben allerdings aus. Jetzt teilte die Moderatorin jedoch einen seltenen Schnappschuss von ihrem Schatz.

In ihrer Instagram-Story zeigte sie endlich ihren Freund – zwar nur im Profil, aber dafür mit seinem nackten Oberkörper, der sich sehen lassen kann. "Ich habe so viel Glück", lauteten die Zeilen, mit denen sie das Foto versah. Den Account ihres Liebsten verlinkte die 28-Jährige kurzerhand mit. Dort ist der Rocker ebenfalls nicht mehr nur alleine auffindbar: Am Montag teilte er mit seiner Community ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem der zu einem Knötchen zusammengebundene Haarschopf einer Frau zu erkennen ist, bei der es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um seine Sophia handelt. "Finde deine Liebe im Spiegel", schrieb er verheißungsvoll dazu.

Ob das Paar sein Liebesglück in Zukunft häufiger mit der Öffentlichkeit teilen wird? Im Interview mit Promiflash vor wenigen Wochen klang die Beauty noch wenig überzeugt von der Vorstellung. "Ich finde doch sowieso schon statt in jedem Blatt, jeden Tag, immer irgendwo. Dann muss ich das nicht noch füttern mit privaten Geschichten", verriet sie.

