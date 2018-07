Kim Kardashian (37) galt als wahre Queen der Selfies. Der Keeping up with the Kardashians-Star knipste beinahe pausenlos Bilder von sich vor dem Spiegel und stellte die dann anschließend ins Netz. Jetzt hat die Kurvenbeauty genug davon, sich selbst abzulichten. Doch was macht die dreifache Mutter nun, wenn sie mal schnell ein Foto von sich braucht? Sie fragt einfach ihre Tochter North West (5).

Auf ihrem Instagram-Profil macht die Unternehmerin Werbung für ihren neuen Duft. Dafür setzt sie sich mit dem Parfüm-Flakon in der Hand auf den Sims vor ihrem riesigen Schminkspiegel im Bad. Am linken Bildrand erkennt man durch die Spiegelreflexion deutlich die Fünfjährige, die am Smartphone auf den Auslöser drückt. Kim bedankt sich anschließend für die Hilfe: "Danke North, dass du so eine fantastische Fotografin bist und Mami dabei geholfen hast, einen tollen Promo-Post zu machen."

Doch North steht nicht nur gerne hinter der Kamera, sondern hat auch professionelle Erfahrung vor der Linse. Für ein italienisches Modeunternehmen posierte sie zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter. Was sagt ihr dazu, dass die Kleine schon so viel Influencer-Wissen erlernt? Stimmt in der Umfrage ab!

Splash News North und Kim Kardashian West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North West

Instagram / kimkardashian North West 2018 im Zoo

