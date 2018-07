Eifert sie schon jetzt ihren berühmten Eltern nach? Als Töchterchen von Reality-Star Kim Kardashian (37) und Musiker Kanye West (41) steht North West stets im Fokus der Öffentlichkeit. Selbst Mama Kim teilt immer wieder süße Pics von ihrer Prinzessin im Netz. Mit den privaten Schnappschüssen ist es aber nicht getan: Für eine Werbekampagne posiert North jetzt als Model – und das im Alter von fünf Jahren!

Für das italienische Modeunternehmen Fendi stand die Erstgeborene von Kimye jetzt gemeinsam mit Kim und Oma Kris Jenner (62) vor der Kamera. Ein kluger PR-Schachzug ihrer Eltern? Die vermarkten ohnehin so ziemlich alles, was geht – neben ihrer eigenen Show Keeping up with the Kardashians unter anderem auch Kanyes "Yeezy"-Fashion-Kollektion. Aber gehen sie mit North als Kindermodel nun zu weit? Was auf den Bildern nach einem gemütlichen Familienausflug aussieht, ist in Wahrheit schließlich knallharte Arbeit.

Dass die kleine Fashionista schon jetzt ganz nach ihrer berühmten Mutter kommt, betonte TV-Queen Kim zuletzt stolz im Interview mit Elle. North teile aber nicht nur ihre Vorliebe für hübsche Klamotten. "Sie ist ganz verrückt nach Make-up und schaut mir immer zu, wie ich mich zurechtmache, und macht sich dabei selbst zurecht. Sie liebt den Vorgang, sie könnte nicht mehr Mädchen sein", freute sich die Dreifach-Mama.

Ron Asadorian / Splash News Kim Kardashian, North West und Kanye West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer ältesten Tochter North

Anzeige

Splash News North West in "Korsettkleid"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de