Gerda Lewis (25) ist wieder frisch verliebt – und sorgt damit vielleicht auch bei Pamela Gil Marta für Erleichterung? In den vergangenen Wochen wurden der GNTM-Beauty und Pams BiP-Auserwähltem Philipp Stehler (30) immer wieder eine Affäre nachgesagt. Fans wollten auf Social Media erkannt haben, dass der Muckimann und das Nachwuchsmodel heimlich Zeit miteinander verbracht hatten. Alles Quatsch, wie Philipp später erklärte. Jetzt traf Promiflash Pamela auf einem Event in Berlin – und hakte nach, wie die Brünette auf Gerdas neue Liebe reagierte!

Im Paris-Urlaub hatte Gerda ihren neuen Freund Adrien aller Welt vorgestellt und somit jegliches Gerede um eine Affäre mit Philipp verstummen lassen. Für Pam sicherlich eine enorme Erleichterung. Ob sie sich mit ihrem Liebsten über die neue Beziehung unterhalten hat? Das verriet sie nun im Promiflash-Interview auf dem "Dirty Dancing"-Event by Madame Tussauds: "Ich weiß nicht, ob es Philipp wusste, keine Ahnung. Ich habe es durch die Medien erfahren. Ich habe auch mit Philipp nicht weiter darüber gequatscht", erklärte Pamela gelassen. Ein Thema scheint Gerade bei dem TV-Pärchen schon lange nicht mehr zu sein.

Dafür läuft es zwischen Pam und Philipp umso besser: Trotz Fernbeziehung festige sich die Beziehung der beiden immer mehr, wie die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin stolz berichtete. Gerade wenn man sich nicht so oft sehe, könne sie die Zweisamkeit noch mehr genießen. Und so schnell wird sich an dem Zustand wohl auch nichts ändern, denn aktuell denkt das Paar noch nicht übers Zusammenziehen nach.

Instagram / philipp_stehler, Instagram / gerda.jlewis Philipp Stehler und Gerda Lewis

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta, deutsche Kuppelshow-Kandidatin

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta und Philipp Stehler

