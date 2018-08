Der letzte Akt ist in diesem Liebes-Chaos wohl noch längst nicht über die Bühne gegangen! Seit Juli halten sich fleißig die Schlagzeilen, dass die Beziehung von Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) am Ende sei: Erst hatte Miley ihren Instagram-Account leer geräumt, dann wurde offenbar die anstehende Hochzeit gecancelt, später zeigte sich das Paar wieder albernd in einem Auto und dann zog die "Wrecking Ball"-Sängerin aus dem gemeinsamen Haus in Malibu aus. In diesem Wirrwarr blickt wirklich kaum noch einer durch: Doch jetzt setzte Miley ein deutliches Zeichen – die Musikerin spazierte OHNE Verlobungsring durch Los Angeles!

Abgekämpft und nicht wirklich gut gelaunt schlenderte Miley vor wenigen Tagen mit ihrer Mutter Tish Cyrus (58) durch die kalifornische Metropole. Für die Paparazzi hatte die 25-Jährige nur ein müdes Lächeln übrig. Was den Fotografen aber direkt ins Auge fiel: Von dem fetten Verlobungsklunker, den Miley von Liam geschenkt bekommen hatte, fehlte an ihrer Hand jede Spur. Ob sie damit nun endlich allen klar machen will, dass ihre Beziehung zu dem Hunger Games-Star zu 100 Prozent Geschichte ist?

Woran die Verlobung der beiden Hollywood-Stars gescheitert sein soll? Ein Insider hatte der OK! Australia verraten, dass Liams drängender Wunsch nach Kindern die Absage eingeleitet habe. Miley sei noch nicht bereit, Mutter zu werden. Aktuell passe Nachwuchs einfach nicht in den Lebensplan des einstigen Disney-Stars. Ob die beiden sich in Zukunft doch noch einmal zusammenraufen, wird wohl erst die Zeit zeigen.

927436064 Miley Cyrus und Liam Hemsworth auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Schauspielerin

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney Liam Hemsworth und Miley Cyrus bei der "Thor: Ragnarok"-Premiere

