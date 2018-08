Fassungslosigkeit bei Jenefer Riili und Matthias Höhn (22)! Ihr grade einmal knapp sieben Wochen alter Sohn Milan hat Morddrohungen erhalten. Die beiden Berlin - Tag & Nacht-Darsteller wurden von einigen ihrer rund hunderttausend Follower auf die Angst einflößende Provokation aufmerksam gemacht: Via Hassprofil auf Instagram drohte ein bisher noch Unbekannter, das Baby töten zu wollen. Beim jungen Elternpaar liegen die Nerven blank. "Es macht mich richtig traurig, macht mich irgendwie auch ängstlich. Das verletzt übertrieben hart", äußerte sich Matthias in seiner Insta-Story, während Mama Jenefer in ihrer bitterlich weinte und deutlich machte: "Ich wollte euch nur sagen, dass ich das auf jeden Fall anzeigen werde und, dass das überhaupt nicht geht, egal, ob das ein Spaß ist oder nicht."

