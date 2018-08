Der Bauch wächst fleißig vor sich hin: Kürzlich gab Paola Maria (24) bekannt, gemeinsam mit ihrem Schatz Sascha Koslowski ein Baby zu bekommen. Erst in der dritten Woche soll die YouTuberin selbst herausgefunden haben, dass sie schwanger ist. Seitdem wächst ihr Bauch allerdings wirklich zügig. Im Gegensatz zu anderen Stars wie Schauspielerin Hilary Duff (30) fühlt sich die Mama in spe aber überhaupt nicht unwohl mit ihrer Kugel. Schließlich scheint diese richtig nützlich für sie zu sein!

Am Samstag teilte die 24-Jährige ihren Fans per Instagram-Story mit, dass sie ganz spontan mit ihrem Liebsten in den Urlaub nach Italien fahren wolle. Nach einigen Tagen in der Entspannung kühlte sie sich bei den hohen Temperaturen im Pool ab und machte es sich schließlich erst einmal auf einer Liege in der Sonne gemütlich. Dazu gab es für die süße Bald-Mama eine Handvoll Chips. Dafür braucht sie aber weder einen Teller noch eine Schüssel, sondern benutzt einfach ihren kugelrunden Babybauch.

Ihre Instagram-Story gibt außerdem einen guten Überblick über die verschiedenen Dinge, von denen Paola momentan nicht genug bekommt. So freute sich die Brünette auf ihrer Anreise unglaublich über den Besuch einer Fast-Food-Kette, später gönnte sie sich dann einen großen Eisbecher. Am nächsten Tag ließ sie sich ein süßes Frühstück mit Croissants schmecken, nur um drei Stunden später einen Teller Nudeln mit Austern zu verspeisen.

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski, Blogger

Instagram / paola Paola Marias Babybauch

Instagram / paola Screenshot aus Paola Marias Instagram-Story

