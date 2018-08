Endlich ein neues Projekt mit Joko Winterscheidt (39)! Auf ProSieben soll der gebürtige Mönchengladbacher bald regelmäßig als Moderator einer lustigen Musikshow zu sehen sein. Im September gehen die Aufzeichnungen für die Sendung mit dem Arbeitstitel "Earn your Song" (zu Deutsch: Verdiene dir deinen Song) los. Und bereits ab Herbst sollen die einzelnen Folgen in der Late Prime Time zwischen 22 und 23 Uhr ausgestrahlt werden!

Laut DWDL werden bekannte Stars der Musikbranche mit ihren Bands in verschiedenen Mini-Spielen gegen andere Künstler antreten. Den Gewinnern winken hochwertige Musikinstrumente wie Synthesizer, während sich die Verlierer mit Spaß-Instrumenten wie Kochtopf-Sets oder Kinderklavieren mit Tiergeräuschen begnügen müssen. Am Ende der Show performt jede Gruppe mit den erspielten Utensilien ihren bekanntesten Hit und versucht, das Publikum so von sich zu überzeugen.

Joko ist übrigens nicht das einzige Ex-Circus HalliGalli-Mitglied, das mit einem frischen Programm voll durchstarten möchte. Sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf (34) ist kurz nach dem Sendungs-Aus bei "Late Night Berlin" eingestiegen und präsentiert den Zuschauern auf humorvolle Weise Themen aus Politik und Gesellschaft. Zwar lassen die Quoten noch Luft nach oben, die Häufigkeit der Ausstrahlung wurde kürzlich trotzdem erhöht.

Patrick Hoffmann/WENN.com Joko Winterscheidt in Köln

AEDT/WENN.com Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Moderatoren-Duo

Andreas Rentz/Getty Images Klaas Heufer-Umlauf bei der 1Live Krone in Bochum

