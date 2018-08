Ist ihre Beziehung damit zum Scheitern verurteilt? Seit rund zweieinhalb Jahren ist Frank Otto (61) offiziell der Mann an der Seite von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Nathalie Volk (21). Die Turteltauben pfeifen auf die 40 Jahre Altersunterschied – und trotzen seit jeher ihren Kritikern. Jetzt müssen die beiden allerdings eine noch größere Herausforderung meistern: Nachdem Nathalie vor Kurzem in die USA ausgewandert ist, führen sie neuerdings eine Fernbeziehung. Doch wie geht es Frank damit, dass seine Liebste das Leben an der Westküste nun ohne ihn genießt?

Im Interview mit Bild sprach der 61-Jährige jetzt erstmals über die neuen Wohnverhältnisse und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Beziehung des Paares. Die hielten sich bisher aber offenbar noch in Grenzen: "Nathalie ist ausgewandert. Unsere Liebe bleibt. Ich bin sehr häufig drüben, wir telefonieren auch regelmäßig. Es funktioniert alles sehr gut!", betonte der Unternehmer. Misstrauen wäre absolut kein Thema – trotz der über 7.000 Kilometer Entfernung. "Ich kann damit sehr gut umgehen. Es ist eine Situation, auf die wir uns beide gut eingestellt haben. Jeder weiß, was der andere macht", verriet Frank weiter.

Nathalie nutzt die Chance im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, um zielgerichtet an ihrer Zukunft zu arbeiten. Als Studentin wird sie gleich die nächsten zwei Jahre dort verbringen. Für welche Fächer sie sich eingeschrieben hat, hat die Beauty bisher noch nicht verraten. Einen kleinen Hinweis gab es für ihre Fans jedoch schon: "Ich stehe sehr viel auf der Bühne", freute sich das Model.

Andreas Rentz/Getty Images Frank Otto, Unternehmer

Christian Augustin / Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk bei den Herqul Boxing Awards 2017

Getty Images / o.A. Nathalie Volk, Hamburg 2016

