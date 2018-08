Anfang Februar wurde Kylie Jenner (20) zum ersten Mal Mutter. Obwohl sie das Küken des Kardashian-Jenner-Klans ist, war die kleine Stormi für sie ein absolutes Wunschkind. Die junge Make-up-Unternehmerin und Freund Travis Scott (26) wuppen ihren Elternalltag offenbar bestens. Für Kylie fehlt aber noch eine ganz bestimmte Sache zum perfekten Familienglück: Ihr größter Traum ist es, dass Schwester Kendall Jenner (22) auch schwanger wird!

Bei der Reality-Familie gab es in diesem Jahr einen absoluten Baby-Boom. Im Januar bekam Kim (37) durch eine Leihmutter Tochter Chicago West. Nach Stormi im Februar folgte dann im April die Geburt von Khloes (34) Töchterchen True. Ein Insider plauderte nun gegenüber HollywoodLife aus, dass Ky es begrüßen würde, bald wieder Tante zu werden: "In Bezug auf die Zeitplanung würde es Kylie gefallen, wenn Kendall schwanger wird, bevor sie selbst noch ein Baby bekommt. Das wäre ihr ultimativer Traum." Weil das Model sich als Tante so gut mache, glaube ihre Schwester, dass es auch als Mutter einen Superjob machen würde.

Damit muss die 22-Jährige sich aber ranhalten. Wie es heißt, wolle Kylie definitiv bald wieder ein Baby bekommen. Einen passenden Partner hätte Laufsteg-Beauty Kendall bereits. Seit einigen Wochen soll sie mit Basketballspieler Ben Simmons zusammen sein.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Tochter Stormi Webster

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kendall Jenner und Kylie Jenner beim "The Business of Fashion"-Dinner

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kendall Jenner, Model

