Diesen Punkt kann sie schon mal von ihrer Liste streichen! Nach der Hochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan (36) im Mai dieses Jahres steht in zwei Monaten das nächste romantische Highlight bei den britischen Royals an: Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank geben sich nach acht Jahren Beziehung das Jawort. Wie nun bekannt wurde, wird die 28-Jährige an ihrem großen Tag tatkräftige Unterstützung von einem Familienmitglied bekommen: Der Name von Eugenies Trauzeugin ist jetzt offiziell!

Ihre Schwester, Prinzessin Beatrice (29), wird diesen besonderen Part übernehmen und der Braut in spe zur Seite stehen. Dies gaben die Geschwister in einem Interview mit dem Magazin Vogue bekannt. Wirklich überraschend kommt diese Nachricht allerdings nicht. Denn die beiden Schwestern hatten schon immer ein inniges Verhältnis zueinander, stehen sich sehr nahe. Und so schwärmte Beatrice denn auch: "Euge ist wunderbar. Sie ist eine sehr moderne Braut."

Am 12. Oktober treten Eugenie und Jack vor den Traualtar. Genau wie die Vermählung von Eugenies Cousin Prinz Harry wird die Zeremonie in der St. George’s Chapel in Windsor stattfinden. Da die 28-Jährige an neunter Stelle der britischen Thronfolge steht, wird ihre Feier allerdings etwas kleiner ausfallen. Doch immerhin haben 1.200 Briten die Möglichkeit, an der royalen Hochzeitssause teilzunehmen. Bis zum 8. August können sich Interessierte im Netz bewerben.

Eamonn M. McCormack/Getty Images Prinzessin Beatrice in London

Carl De Souza/Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Jahr 2004

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Verlobungsbekanntgabe im Buckingham Palace

