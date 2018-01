Via Twitter veröffentlichten die Royals folgendes Statment: "Der Herzog und die Herzogin von York freuen sich, ankündigen zu dürfen, dass Prinzessin Eugenie Mr. Jack Brooksbank heiratet." Das freudige Paar habe sich Anfang des Monats in Nicaragua verlobt. Laut Königshaus wollen die beiden im Herbst in der St. George-Kapelle in Windsor "Ich will!" sagen. Auch Harry und Meghan werden dort früher im Jahr die Ringe tauschen.