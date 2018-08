Die frischgebackene Mama Anna Maria Damm (22) und ihr Töchterchen Eliana sind im Britney Spears-Fieber! Während sich die deutschen Konzerthallen Anfang August mit begeisterten Fans des Weltstars füllen, gibt's für den kleinen Schatz der YouTuberin eine Kostprobe in den eigenen vier Wänden. In ihrer Instagram-Story teilte die 22-Jährige jetzt ein Cover von Britneys Megahit "Baby One More Time" – und das gefällt Eliana so gut, dass sie – wenn sie schon sprechen könnte – mit Sicherheit sagen würde: "Mommy, one more time!"

