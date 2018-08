Dieser Satz warf Fragen auf! Am Mittwochabend begab sich Nadine Klein (32) alias die Bachelorette wieder auf die Suche nach der großen Liebe. Von 14 Kandidaten ergatterten in der Nacht der Rosen nur zwölf eine Schnittblume. Für Dennis Zrener und Sören Altmann hieß das: Koffer packen! Dabei schien doch gerade Sören so angetan vom "Mäuschen" Nadine. Er hatte sogar öffentlich verkündet, bereits in die Berlinerin verliebt zu sein. Doch was steckte wirklich hinter der Aussage, die bei einigen Zuschauern für Verwirrung sorgte?

Kein Einzeldate, nicht sonderlich viele Gespräche – bei dem DJ und der Traumfrau ging es nur schleppend voran. Am Ende war sich Nadine nicht mehr so sicher, ob Sören letztendlich nicht mehr Entertainer als Traummann sei, und schickte den Hamburger nach Hause. Als er den Jungs in der Villa vorwarf, der Einzige zu sein, der sich wirklich in die Ex-Bachelor-Kandidatin verliebt habe, dürften sich viele Fans jedoch gefragt haben: Ist das sein Ernst?! Im Promiflash-Interview klärte Sören die Situation nun auf: "Es hat mir das Herz zerrissen", witzelte der 33-Jährige und stellte klar: "Na ja, Sarkasmus ist halt immer so eine Sache, manche verstehen es und die anderen sind halt dumm."

Also keine großen Verliebtheitsgefühle beim Dating-App-Gegner. Obwohl er in der Folge ordentlich geschmollt hatte, weil er kein Einzeldate ergattern konnte, ist sich Sören sicher: An Nadines Entscheidung hätte wohl auch die Zeit zu zweit nichts mehr geändert. "Und eigentlich bin ich auch froh, dass sie Alex für das Date genommen hat. Ich hatte nämlich dummerweise meine Hosenträger in Hamburg vergessen", scherzte der Spaßvogel – und spielte damit wohl auf Alex' Date-Night-Outfit an.

MG RTL D Sören, Bachelorette-Kandidat 2018

MG RTL D Sören Altmann und Brian Dwyer in der Mannervilla der Bachelorette

MG RTL D Nadine Klein und Alexander Hindersmann in der 3. Folge "Die Bachelorette"

