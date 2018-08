Mit David Friedrich (28) hat man wohl immer Gesprächsthemen! Eigentlich stand der blonde Hottie immer im Rahmen seiner Musik – als Drummer der Band Eskimo Callboy – im Rampenlicht. Das änderte sich jedoch rasch, als sich David für eine Teilnahme bei dem Kuppelformat Die Bachelorette entschied. Nach der gescheiterten TV-Beziehung ging der Ex von Jessica Paszka (28) dann sogar noch ins Dschungelcamp. Damit mauserte sich der hauptberufliche Rocker relativ schnell zum bekannten Reality-Star – dabei muss die Show auch auf der Konzertbühne weitergehen. David verriet im Promiflash-Interview, wie diverse Musikerkollegen auf seinen Trash-TV-Ausflug reagieren!

Auf dem Thomas Sabo-Cocktail-Event in Berlin plauderte David über die aktuelle Festivalsaison – und kommt fast gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Die Gigs im Freien machten ihm viel Spaß. Nur ein Grund dafür: das Knüpfen neuer Kontakte! Das Beschnuppern im Backstagebereich liefe aber oftmals auf die gleichen Einstiegsthemen hinaus: "Man quatscht mit vielen Musikerkollegen auch über den Stuff, den ich gemacht habe, den TV-Trash quasi." Die Reaktionen darauf fielen allerdings recht unterschiedlich aus: "Du hast viele Leute, die sagen: 'Oh mein Gott, der Spasti' und hier und da. Aber letztendlich, die Leute, die mich kennen, die sagen: 'Ey boah, wenn das jemand machen kann, dann ist er das!'"

David selbst sind seine Showauftritte absolut nicht unangenehm. "Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und wenn man immer man selber ist, dann kann man auch machen, was man will! Und bevor ich mir ein 'hätte' vorwerfe in meinem Leben... das würde mich auffressen", erklärte der 28-Jährige weiter. Ganz Rockstar-typisch sind David andere Meinungen eben herzlich egal.

MG RTL D / Stefan Menne David Friedrich, Ex-Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige

_david.friedrich_ / Instagram Eskimo Callboy in Kapstadt

Anzeige

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich, Eskimo Callboy-Drummer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de