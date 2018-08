Seit Anfang August ist das erste Love Island-Baby auf der Welt! Auch wenn Elena Miras (26) und Mike Heiter die Kuppelshow im vergangenen Jahr nicht als Paar verließen, fanden sie danach schnell zueinander und wurden jetzt sogar Eltern. Ihr Töchterchen zeigten sie den Fans zwar noch nicht, dafür aber nun einen kleinen Einblick in deren neues Zuhause: Elenas und Mikes Nachwuchs wurde daheim richtig goldig willkommen geheißen!

In ihrer Instagram-Story gewährte die frischgebackene Mutter ihren Followern einen Blick auf das, was sie und ihr Baby bei der Ankunft zu Hause erwartet hatte: ein großer Teddybär, der von rosafarbenen und pinken Luftballons umgeben auf dem Boden saß und seine neue Spielgefährtin in Empfang nahm. Und damit nicht genug, denn an der Wohnungstür ist ein besonderer Gruß zu lesen: "Willkommen zu Hause, kleine Prinzessin!", steht auf einem extra angebrachten Plakat. Wer die Aufmerksamkeit hinterlassen hat, verriet Elena dagegen nicht – womöglich war es eine Idee von Babydaddy Mike.

Erst am Donnerstag hatte das Paar seinen Fans die Geburt der Kleinen, die einen Tag davor stattgefunden hatte, verkündet. Wie ihr Sprössling aussieht, zeigten Mike und Elena zwar noch nicht, gaben mit einem Pic eines Babyfüßchens aber schon einmal einen Vorgeschmack. "Ich habe dich gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich liebe dich wahnsinnig und das für immer", hatte Elena zu dem Foto geschrieben.

Instagram / elena_miras Eingang zur Wohnung von Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Stars

