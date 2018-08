Im Hause von Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (50) wird es nie langweilig: Das Traumpärchen ist jetzt schon seit mittlerweile zwei Jahren verheiratet und superhappy mit seiner kleinen Tochter Sophia (2). Ihre Fans halten die beiden dabei stetig auf dem Laufenden und teilen viele Momente aus ihrem Familienalltag. Dieses Mal gab die Katze ihren Followern einen ungewöhnlichen Beautyeinblick: Daniela teilte einen Schnappschuss ihrer Sophia beim Kürzen der Fußnägel!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die Kultblondine jetzt ein Bild von Lucas und ihrer Prinzessin bei der Pediküre. Mit einem etwas skeptischen Blick lässt die Zweijährige diese Prozedur aber nur schwer über sich ergehen. "Ist das bei euch auch immer so ein riesiges Drama mit dem Nägel Schneiden? Boah, wie ich das als Kind gehasst habe", kommentierte die Vollblutmami ihren Beitrag belustigt.

Offenbar ist die Mini-Katze von dieser Schönheitsbehandlung so gar nicht angetan, so wie ihre Mami damals selbst als kleines Mädchen. Auch in anderen Dingen ähneln sich Sophia und die Kultblondine – beim Shoppen. "Mit Mädels Schuhe shoppen zu gehen, ist eine sehr knifflige Angelegenheit", witzelte Dani über die Unentschlossenheit ihres Töchterchens in einem Insta-Post.

