Frühlingsgefühle bei Natascha Ochsenknecht (53) – die kultige Blondine ist wieder in festen Händen! Seit ihrer Trennung von Ex-Fußballer Umut Kekilli (34) im Dezember vergangenen Jahres war es ruhig um das Liebesleben der Schauspielerin geworden. Die einstige Dschugelcamperin hatte sich voll und ganz auf ihre Projekte konzentriert – doch jetzt gibt es eine neue Konstante in ihrem Leben: Bei einem Event zeigte die Künstlerin sich nun mit ihrem aktuellen Schatz an ihrer Seite!

Bei der Remus Lifestyle Night auf Mallorca tummelten sich am Donnerstagabend die Stars und Sternchen. Mit dabei war auch Natascha – und zwar in heißer Begleitung. Wie die Gala berichtet, heiße der neue Lover der 53-Jährigen Oli und trägt einen feschen Zopf. Mehr wolle die dreifache Mutter bisher nicht verraten. Sie wolle ihr Herzblatt aber auch in der Zukunft eher aus der Öffentlichkeit heraus halten – ganz anders, als ihre vorherige Beziehung.

Dass Natascha bereit für eine frische Romanze ist, hatte die Kinderbuchautorin erst vor wenigen Tagen bewiesen: Mit einem bunten Schmetterlingsmotiv hatte sie ihr Liebestattoo für Umut überstechen lassen.

WENN / Schultz-Coulon Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli bei der "Kinky Boots"-Premiere 2017

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Natascha Ochsenknecht, Designerin

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknechts Tattoo vor und nach dem Cover-up

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de