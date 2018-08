Die Fans von Zombie Boy (✝32) sind in tiefer Trauer! Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass das Model kurz vor seinem 33. Geburtstag verstorben ist. Am Donnerstag wurde der Kanadier leblos in seiner Wohnung in Quebec aufgefunden. Laut Medienberichten sprechen die Indizien aktuell dafür, dass sich der Tattoo-Star selbst das Leben nahm. Ein Interview aus dem Jahr 2011 beweist, dass die Fashion-Ikone sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema Tod beschäftigte!

In einem Gespräch mit dem Videomagazin Crane.tv sprach Rick Genest, wie Zombie Boy mit bürgerlichem Namen hieß, ganz offen über seine Vorbilder. Er gab zu, eine Schwäche für verstorbene Künstler zu haben. "Ich schätze, alle Personen, die mich inspirieren, sind bereits tot!" Seit einiger Zeit soll das Model gegen Depressionen und Angststörungen gekämpft haben. Sein Job war ihm laut eigener Aussage aber stets ein Antrieb: "Kreativität kommt aus der Seele. Es ist das, was dich am Leben erhält. Es macht dich menschlich, wenn du weiterarbeitest. Du kannst dich auf dein neues Projekt freuen", verriet er bereits vor sieben Jahren.

In dem Interview erklärte Zombie Boy auch, dass eine schwere Erkrankung im Alter von 15 Jahren für seinen skurrilen Künstlernamen verantwortlich gewesen sei. "Ich habe meinen Spitznamen bekommen, als ich vor einigen Jahren mit einem Hirntumor im Krankenhaus war. Ich musste da eine ganze Weile bleiben. Manche haben sogar gesagt, ich würde niemals wieder gehen", berichtete der Laufsteg-Star. Während seiner Zeit in der Klinik beschloss der Kanadier, sein Leben zukünftig in vollen Zügen zu genießen und mit Tätowierungen zu experimentieren.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

B.Dowling/WENN.com Zombie Boy bei der New Yorker Fashion Week

Tullio M. Puglia/Getty Images Zombie Boy in Mailand

Alberto Reyes/WENN.com Zombie Boy in New York City



