Sarah Harrison (27) genießt das Mutter-Dasein in vollen Zügen. Seit November 2017 sind die YouTuberin und Ehemann Dominic Harrison (27) Eltern einer Tochter. Mia Rose ist seitdem der ständige Begleiter ihrer Ellis. Ob zu Hause in der deutschen Heimat, bei Ausflügen zur Fashion Week in Berlin oder im Urlaub in Kitzbühel – klein Mia-Maus reist mit Mami und Papi um die Welt. Ein Spaß, der mit zwei Kids sicher doppelt so amüsant ist, oder? Sarah könnte sich eine erneute Schwangerschaft aktuell zumindest gut vorstellen!

In ihrer Instagram-Story startete die ehemalige Bachelor-Kandidatin kürzlich einen kleinen Rückblick in ihre Kugel-Zeit. Die Fotos von sich mit Baby-Bauch waren Sarah noch immer in bester Erinnerung. "Oh, diese Bilder, da hat man fast Bock, gleich wieder schwanger zu werden. Ich finde, das sieht so schön aus", wurde die Influencerin beinahe wehmütig. Ob die Zeit für Nachwuchs Nummer zwei doch schon früher kommt, als die Fitness-Liebhaberin gedacht hätte?

Schon vor einigen Wochen hatte die brünette Schönheit im Promiflash-Interview verraten, wann es für Domi und sie an die weitere Kinder-Planung geht: "Eigentlich haben wir vor, nach unserer großen Hochzeit, noch mal Nachwuchs zu bekommen. Mal schauen, ob es direkt klappt." Die Trau-Feierlichkeiten sollen im kommenden Jahr stattfinden und somit kann wohl spätestens dann die Familien-Vergrößerung weitergehen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

Instagram / sarahnowak Sarah und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose und Sarah Harrison

