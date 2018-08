Sie ist und bleibt eben DIE Kultblondine überhaupt! Seit Jahren kennt man Daniela Katzenberger (31) nur mit ihrem Markenzeichen: ihrer weißblonden Wallemähne. Und an der wird sich so schnell auch sicherlich nichts ändern. Obwohl die Frohnatur noch vor wenigen Wochen überlegt hatte, mal einen ganz anderen Look auszuprobieren, hat jetzt doch wieder ihre Blond-Vorliebe gesiegt. Ein Instagram-Clip der 31-Jährigen zeigt: Dani hat den Anblick ihres dunklen Haaransatzes einfach nicht mehr ausgehalten – und ihn beim Friseur kurzerhand wieder aufhellen lassen!

