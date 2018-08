Zum Schwanger-Endspurt gibt Motsi Mabuse (37) Style-technisch noch mal richtig Gas! Es dauert nicht mehr lange, bis die Let's Dance-Jurorin ihr erstes Kind in den Armen halten kann. Bis dahin hält Motsi ihre Fans nur zu gern mit süßen Babybauch-Postings auf dem Laufenden. Und auch ihr neustes Pic bringt die Follower wieder richtig zum Schwärmen: Die Tänzerin präsentierte sich und ihre Kugel jetzt im angesagten Blumen-Jumpsuit!

Auf Instagram teilte Motsi ein schwarz-weißes Foto von sich, das beweist: In Sachen Schwanger-Outfits macht man der Frohnatur so schnell nichts vor. Mit einem breiten Lächeln, cooler Sonnenbrille, niedlichen Schlappen und einem modischen Einteiler steht die Rhythmus-Queen in einem Einkaufszentrum. "Aktuelle Situation: Das ist buchstäblich das letzte Paar Schuhe, das mir passt", betitelte sie den Schnappschuss – und legte damit eine kleine Schwangerschaft-Beschwerde offen. Die User sind von dieser Erscheinung dennoch total begeistert: "Du bist so wunderschön und durch die Schwangerschaft noch tausend mal mehr! Steht dir!" oder "Du siehst süß aus! Ich weiß, wie es ist, hochschwanger im Sommer zu sein. Aber bald hast du's geschafft", lauteten die begeisterten Kommentare.

Kein Wunder, denn Motsi dürfte wohl allgemein zu den stilbewusstesten Bald-Mamis überhaupt zählen. Passend zum neuen Lebensabschnitt legte sie sich kürzlich eine neue Frisur zu: Sie trennte sich von ihren Extensions und zeigt sich seit Neustem mit lässiger, natürlicher Afro-Pracht.

