Selbstverständlich sorgen sich nicht nur seine Fans und seine Familie um Niki Lauda (69), sondern auch seine engsten Freunde. Der dreifache Formel-1-Weltmeister sorgte in den vergangenen Stunden immer wieder für schockierte Gemüter. Wegen einer Entzündung hatte sich der Pilot kürzlich einer Lungen-Transplantation unterziehen müssen. Infolgedessen soll er in ein künstliches Koma versetzt worden sein und noch immer auf der Intensivstation eines Wiener Krankenhauses liegen. Jetzt ergriff sein langjähriger Freund Toto Wolff das Wort: Der Mercedes-Chef veröffentlichte rührende Zeilen an den Kranken!

"Unsere Gedanken sind mit Niki, Birgit und der ganzen Familie", ließ Wolff über den offiziellen Twitter-Account von Mercedes verlauten. Die Welt kenne Niki als Formel-1-Legende mit einer unglaublichen Kraft und Belastbarkeit. "Er ist unser Chairman, Mentor und Freund", sprach der Motorsportchef für das gesamte Team. "Wir können es nicht erwarten, ihn wieder bei uns zu haben."

Der Wiener wünsche seinem Kollegen eine sichere und schnelle Genesung und sende ihm und seiner Familie positive Kraft. Während Wolff innerhalb des kompletten Statements in der Wir-Form sprach, richtete er seine letzte Zeile ganz persönlich an Lauda: "Ich vermisse dich, mein Freund!" Auch Mercedes-Star Lewis Hamilton (33) dachte auf Instagram an die Rennsport-Legende: "Ich sende dir ganz viel Liebe und Unterstützung, Niki. Ich bete für dich und wünsche, dass du ganz schnell fit wirst."

