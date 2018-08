Wandert Micaela Schäfer (34) vom Sommerhaus der Stars etwa direkt in die nächste Reality-Show? Am 17. August ist es wieder so weit: Promi Big Brother geht in die sechste Runde! Auch in diesem Jahr ziehen deutsche Stars und Sternchen in den eigens für sie präparierten Container, um sich täglichen Challenges zu stellen. Offiziell sind die Kandidaten zwar noch nicht bestätigt, ein paar Informationen lässt sich Sat.1 hier und da dennoch entlocken. Jetzt gibt das Erotikmodel vielleicht den nächsten Hinweis und sorgt für mächtig Gesprächsstoff: Ist sie etwa eine der Teilnehmerinnen?

Auf Instagram postete die Berufsnacktschnecke jetzt den offiziellen Vorspann zur neuen Staffel. Darin werden Prominente als Barbie-Puppen dargestellt, deren Identität sich aufgrund ihrer kennzeichnenden Merkmale erahnen lässt. Unter ihnen bringt vor allem eine die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln: An einem DJ-Pult auf der Balearen-Insel Mallorca macht sich eine oberkörperfreie Beauty zu schaffen. Ein verführerischer Blick, schwarze Wallemähne, abgeklebte Nippel – handelt es sich hierbei etwa um die 34-Jährige selbst? "Wer ist bitteschön die schwarzhaarige Tante mit den abgeklebten Nippeln am DJ-Pult auf Malle?" fragt Micaela ihre Community geheimnisvoll.

Die Darstellung passt zumindest wie die Faust aufs Auge. Ihre Haare trägt Micaela meistens lang und schwarz und auch als DJane hat sie sich längst einen Namen gemacht. Einzigartig sind vor allem die herzförmigen Nippel des Reality-Sternchens, die im Teaser aus Jugendschutzgründen natürlich abgeklebt werden müssen. Glaubt ihr, dass das Nacktmodel neben dem Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) bald bei Sat.1 über die Mattscheiben flimmert?

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram/micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, der Bachelor 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de