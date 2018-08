Bereitet Jessica Paszka (28) ihre Fans so etwa auf das bevorstehende Liebes-Outing vor? Schon seit Monaten wird gemunkelt, die Rosenkavalierin von 2017 sei nun mit Fußballer Ajdin Hrustic (22) zusammen. Bisher wollte Jessica sich nicht zu den Gerüchten äußern, gibt via Social Media aber immer wieder subtile Hinweise auf ihr neues Liebesglück – genauso wie jetzt beim verschmusten Händchenhalten auf der heimischen Couch.

Ihre jüngste Instagram-Story lässt keinen Zweifel: Das war garantiert nicht bloß eine gute Freundin, mit der Jessica da vor dem TV entspannt hat. Ein Clip im Dunkeln zeigt, wie die Essenerin ihre Hand zärtlich in die eines Mannes legt. Keine Frage, dabei muss es sich doch einfach um Ajdin handeln! Erst im Juni bekam Promiflash Bilder von einem Flughafen in Mexiko zugespielt, die den bosnisch-australischen Kicker und die Bachelorette von 2017 eng umschlungen und heftig turtelnd zeigen.

Noch vergangenen Monat sprach Steffen Hallaschka (46) Jessica bei "Stern TV" auf ihren aktuellen Beziehungsstatus an – und ihre Antwort war alles andere als ein Dementi: "Zu dem Thema muss man sich nicht immer zu 100 Prozent äußern, weil ich Dinge, die ich vorher so öffentlich hatte, jetzt einfach nicht mehr so öffentlich haben möchte." Wann es das erste gemeinsame Paar-Selfie geben wird, steht damit wohl doch noch in den Sternen.

Instagram / ajdinhrustic23 Profi-Kicker Ajdin Hrustic

Promiflash Jessica Paszka und Ajdin Hrustic

Promiflash Jessica Paszka und ein Unbekannter in Essen

