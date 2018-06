Jessica Paszka (28) liefert ein weiteres Liebes-Indiz! Schon seit Monaten spekulieren die Fans der ehemaligen Bachelorette über den neuen Mann an ihrer Seite. Vergangene Woche zeigte die Brünette sich dann ganz verliebt und Händchen haltend im Urlaub in Mexiko und auch weitere Strand- und Hotelbilder deuten immer wieder daraufhin, dass die schöne Rheinländerin nicht alleine in der Sonne entspannt. Nun veröffentlichte Jessi einen weiteren verdächtigen Clip: Sie stößt ganz romantisch mit ihrem vermeintlichen Schatz an!

Die Turteltauben genießen ihre Zweisamkeit – so sieht es zumindest in der Instagram-Story der Reality-TV-Beauty aus. Ob es der idyllische Spaziergang am Pool oder ein leckeres Dinner im Kerzenschein ist: Jessi scheint nie alleine zu sein. So auch in den letzten Beiträgen. Voller Glück stößt sie mit ihrem Angebeteten mit einem Glas Weißwein an. Wer der geheimnisvolle Lover ist, den sie versteckt, verriet die ehemalige Rosenverteilerin noch nicht – bei so vielen kleinen Andeutungen dürfte das große Liebes-Outing jedoch nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Die Follower der 28-Jährigen sind sich trotz Jessis Versteckspiel bereits sicher: Bei dem geheimnisvollen Unbekannten handelt es sich um Fußballer Ajdin Hrustic (22). Darauf verweisen neben exklusiven Paparazzi-Pics auch die Instagram-Fotos des 22-Jährigen, die den Kicker in der gleichen Atmosphäre zeigen.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihr Freund stoßen an

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Mexiko-Urlaub

Anzeige

Promiflash Jessica Paszka und ein Unbekannter in Essen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de