Chicago West und True Thompson sind offenbar nicht nur Cousinen, sondern auch BFFs! Diesen Anschein erweckt zumindest der zuckersüße Schnappschuss des Mädels-Duos, mit dem Kim Kardashian (37) derzeit das Netz verzaubert. Nachdem ihre jüngere Schwester Kylie Jenner (20) angekündigt hatte, das Gesicht ihres Babys Stormi aus Privatsphäregründen nicht mehr zu zeigen, gingen die Fans auf die Barrikaden: Gibt es zukünftig etwa auch von den übrigen Sprösslingen des Keeping up with the Kardashians-Klans keine Bilder mehr? Kim gab jetzt jedoch Entwarnung. Sie postete das entzückendste Pic von ihrer Tochter und ihrer Nichte ever!

Auf ihren Social-Media-Plattformen Instagram und Facebook teilte die 37-Jährige das niedliche Foto, auf dem die beiden Mini-Ladys herzallerliebst auf einer Kuscheldecke herumkrabbeln. "Beste Freundinnen fürs Leben", schrieb die Dreifachmami neben das Bild. Chicago und True, das Baby ihrer jüngeren Schwester Khloe Kardashian (34), trennen nur wenige Monate Altersunterschied – kein Wunder, dass ihre beiden Promimütter die zwei miteinander aufwachsen lassen. Immerhin verbindet auch sie selbst nicht nur Geschwisterliebe, sondern auch eine innige Freundschaft. Bei ihren Followern löst die Momentaufnahme jedenfalls wahre Begeisterungsströme aus. "Oh mein Gott, diese Babys sind einfach zum Anbeißen. Ich liebe das Foto", lautete nur einer der unzähligen Kommentare unter dem Post.

Zurzeit versetzt die sonst so wohlgeformte Schönheit ihre Bewunderer allerdings in große Sorge. Die neuesten Fotos lassen erahnen, dass sie mächtig an Gewicht verloren hat. Angeblich soll sie nur noch 53 Kilo auf die Waage bringen – viel zu wenig, wenn es nach ihrer Model-Schwester Kendall Jenner (22) geht.

Instagram / kimkardashian Kim und Khloe Kardashian mit ihren Töchtern True und Chicago

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

