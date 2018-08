Kim Kardashian (37) ist ja eigentlich für ihre heißen Kurven bekannt. In den vergangenen Wochen setzt sie allerdings immer mehr auf den Mager-Look. Angeblich wiegt sie mittlerweile gerade einmal 53 Kilo. Viel zu wenig, wenn es nach ihrer jüngeren Schwester Kendall (22) geht. Aber auch viele TV-Stars sind mittlerweile besorgt um die dreifache Mutter. "Es gab nur eine Zeit in meinem Leben, in der ich 53 Kilo gewogen habe. Damals war ich in einer furchtbaren Beziehung und hatte eine schlimme Essstörung”, meinte zum Beispiel "Brooklyn Nine-Nine"-Star Stephanie Beatriz auf Instagram.

