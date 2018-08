Sie wollen ihrem Körper etwas Gutes tun: Vor einigen Wochen haben sich Leonard Freier (33) und seine Caona ganz romantisch das Jawort gegeben. Jetzt will das Paar mehr auf seinen Body hören und ihm etwas zurückgeben. In der brütenden Hitze haben Leo und seine Liebste einen Entschluss gefasst: Die beiden wollen ihr Essverhalten umkrempeln und Fasten in ihren Alltag integrieren!

Ganz Deutschland schwitzt und die Eheleute Freier fasten: Erst vor Kurzem besuchten die Eltern einer Tochter das Hotel Klosterbräu für eine Fastenkur. Eine ganze Woche verzichteten die Verliebten größtenteils auf feste Nahrung. "Jetzt stellen wir unsere Ernährung um und machen dauerhaft eine Ernährungsumstellung mit regelmäßigen Fasteneinheiten", erklärte der Unternehmer gegenüber Promiflash.

Aber warum das Ganze? "Weil wir beide sehr viel unterwegs sind, wir sind selbstständig, wir haben ein Kind, haben wenig Zeit und wir schlafen auch wenig. Wir tun unserem Körper viel an und versuchen ihm da etwas wiederzugeben", erzählte Leo weiter. Wie findet ihr es, dass die beiden jetzt eine Fastenkur machen? Stimmt ab!

AEDT/WENN.com Leonard Freier (rechts) und seine Frau Caona

Instagram / leonard.freier Caona und Leonard Freier in Griechenland

Instagram / leonard.freier Caona und Leonard Freier in den Flitterwochen

