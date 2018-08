Tijan Njie (26) bringt neuen Schwung aufs Steinkamp-Eis und ist der allererste Eis-Free­styler bei Alles was zählt. Seit Mitte Juli ist er als Moritz Brunner, Spitzname Mo, in der erfolgreichen Daily zu sehen. Promiflash traf den Schauspieler zum Interview und hat mit ihm über die erste Zeit am Set geplaudert: "Ich war so ein bisschen aufgeregt [...]. Jetzt habe ich mich super eingelebt, das Team ist megacool und megagut drauf, das Arbeitsklima ist richtig cool und jeder Tag ist für mich was Neues und macht echt Spaß."

MG RTL D / Kai Schulz Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de