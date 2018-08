Was sich liebt, das neckt sich – dieses Sprichwort scheint auf diese Alles was zählt-Turteltauben bald zuzutreffen. Tijan Njie ist der Neue am Set der erfolgreichen Serie und seine Rolle Moritz bringt eine Dame jetzt ganz schön ins Schwitzen. Mo ist der neue Hausmeister im Steinkamp-Zentrum und bekommt dabei Unterstützung von Eiskunstläuferin Michelle (Franziska Benz, 29), die zunächst alles andere als begeistert ist von ihrem Vorgesetzten. Die Chemie zwischen den beiden scheint zunächst gar nicht zu stimmen, bis Michelle ihren Boss nackt unter der Dusche erwischt. Promiflash traf die Schauspieler zum Interview und hat mit ihnen über die sexy Bad-Szene geplaudert.

Die Szene verspricht: Es wird heiß! "Da steht er dann einfach so nackt vor Michelle und da fängt sie dann mal an, ihn mit anderen Augen zu sehen", gab Michelle-Darstellerin Franziska im Gespräch mit Promiflash einen kleinen Vorgeschmack. Während Mo die Situation ganz gelassen hinnimmt, war es für Tijan zunächst ein wenig befremdlich. "Ich hab mich am Anfang echt nackt gefühlt, ich meine, vor 30 Leuten am Set...", ließ er den Dreh Revue passieren. Für den durchtrainierten 26-Jährigen war es übrigens das allererste Mal, so hüllenlos vor der Kamera zu stehen.

Franzi ist das hingegen schon eher gewöhnt, denn ihre Rolle lässt in puncto Männer nichts anbrennen und sucht schon lange nach Mr. Right. "Das sind tatsächlich schon einige Männer gewesen", gestand sie lachend ein und erinnerte sich an Michelles Liebeleien zurück: "Für meine Rolle würde ich mir wünschen, dass sie endlich glücklich verliebt ist. Schauspielerisch ist es natürlich spannender, wenn du dieses ganze Auf und Ab und das ganze Drama mitnehmen kannst."

Alles was zählt, RTL Franziska Benz in ihrer Rolle als Michelle Bauer

Alles was zählt, RTL Tijan Njie in seiner Rolle als Moritz Brunner

Instagram / la.francine Tijan Njie und Franziska Benz

