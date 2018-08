Für diese Liebe gab es Leinwandvorbilder! Kein Wunder: Immerhin gelten Mila Kunis (34) und Ashton Kutcher (40) als eines von Hollywoods Traumpaaren. Obwohl die beiden bereits als Teenager mehrere Jahre gemeinsam für die Serie "Die wilden Siebziger" vor der Kamera standen, funkte es erst lange Zeit später – und selbst dann erst auf den zweiten Blick. Mila hat jetzt ausgeplaudert, wie aus den beiden Kollegen ein Liebespaar wurde!

Im WTF Marc Maron Podcast verriet die brünette Schauspielerin: "Ich habe einen Film namens 'Freunde mit gewissen Vorzügen' gedreht. Er machte einen Film, der meinem sehr ähnlich war und 'Freundschaft Plus' hieß." Ihre Rollen hätten sie dann einfach auch privat ausgelebt. "Wir dachten uns: 'Lass uns treffen. Lass uns Spaß haben. Wir sind beide Single. Wir vertrauen uns'", gab Mila über die Beziehungsanfänge preis.

Und so kam es wie auf der Leinwand: Über Nacht erkannte Mila, dass sich ihre Gefühle für Ashton vertieft hatten. "Ich meinte: 'Weißt du was, ich interessiere mich wirklich für dich. Ich will nichts durcheinanderbringen, also gehe ich, bevor es alles zu viel wird!'" Am nächsten Tag habe ihr Liebster vor ihrer Tür gestanden und sie gebeten, bei ihm einzuziehen. Eine Frage, die Mila mit ja beantwortete – und das Leben der beiden Stars grundlegend geändert haben dürfte.

FayesVision/WENN Mila Kunis bei den Billboard Music Awards 2016

Anzeige

WENN Ashton Kutcher und Mila Kunis beim Basketball-Spiel

Anzeige

Xavier Collin / IPA / Splash News Ashton Kutcher und Mila Kunis bei der Breakthrough Prize Ceremony

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de