Wenn das mal keine schöne Aussicht ist! Die Besitzerin dieses knackigen Hinterteils begrüßt die aufgehende Sonne während einer morgendlichen Runde im Pool – und lässt ihre Fans an der entspannten Schwimmpartie teilhaben. Ob ihr Liebster Tom Kaulitz (28) den Urlaubsschnappschuss gemacht hat? Oder stand doch jemand anderes hinter der Kamera? Irgendjemand muss ja für das Popo-Pic von Topmodel Heidi Klum (45) verantwortlich sein!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die vierfache Mutter das Bild auf ihrem Instagram-Account – und sorgte für viel Gesprächsstoff! Diese wohlgeformte Kehrseite bekommen ihre Follower schließlich auch nicht alle Tage zu Gesicht. Die Aufnahme ist vermutlich während ihrer Auszeit auf Sizilien entstanden. Nach dem Familienurlaub mit ihren Kindern auf Korsika genießt sie im Süden Italiens ein paar freie Stunden mit ihrem Tom.

Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Tokio Hotel-Gitarrist tatsächlich derjenige ist, der das Bild aufgenommen hat. Doch herrscht wirklich traute Zweisamkeit zwischen der Germany's next Topmodel-Chefin und ihrem 28-jährigen Boyfriend? Wohl eher nein! Toms Bruder Bill (28) ist nämlich mit vor Ort. Die beiden müssen sich schließlich von den Strapazen des Sommercamps der Band, das Ede Juli in Sachsen-Anhalt stattgefunden hat, erholen!

Johnny Louis/WENN.com Heidi Klum bei einer Ocean Drive Magazine-Party

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz in New York

Anzeige

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de