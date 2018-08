Die Entscheidung war eindeutig: Jens (48) und Daniela Büchner (40) mussten in der vergangenen Woche ihre Koffer packen und die Das Sommerhaus der Stars verlassen. Mit fünf von sieben Stimmen wurde das Paar aus der TV-Sendung gewählt und ist somit das zweite Duo, das die Show frühzeitig verlassen musste. Im ersten Moment war Malle-Jens ganz und gar nicht begeistert, inzwischen scheint er sich jedoch mit der Niederlage abgefunden zu haben. Schließlich ging es mit seiner Liebsten und den gemeinsamen Zwillingen danach erst mal in den Mini-Urlaub.

"Soooo schön", schrieb der Familienvater unter ein aktuelles Foto auf Instagram. Darauf ist er mit Ehefrau Daniela und den Kindern Jenna Soraya und Diego Armani am Strand zu sehen. Während sich Mama Danni im Wasser abkühlt, bauen die übrigen drei Büchners zusammen eine Sandburg. Es scheint also so, als hätte sich der 48-Jährige nach dem Show-Aus wieder beruhigt und würde die Zeit mit seiner Familie genießen.

Doch nicht immer ging es bei den Büchners derart idyllisch zu. So gab es zwischen Danni und Jens während der Show auch einige Streitereien, doch über eine Trennung à la Bert Wollersheim (67) und Bobby Anne Baker (48) hätten sie nie nachgedacht. "Wir sind ganz weit von einem Liebes-Aus entfernt. Wir haben viel zu tun und alles ist gut", verriet Jens vor Kurzem dem Online-Portal kukksi.

MG RTL D / Stefan Menne Jens und Daniela Büchner, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Instagram / buechnerjens Jens, Daniela, Diego Armani und Jenna Soraya Büchner

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

