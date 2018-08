Geht es Herzogin Meghan (37) gar nicht um die Liebe? Spätestens seit ihrer romantischen Hochzeit mit Prinz Harry (33) ist die ehemalige Schauspielerin ein Megastar. Paul Burrell (60), der jahrelang als Butler von Prinzessin Diana (✝36) tätig war, erhebt nun jedoch schwere Anschuldigungen gegen die 37-Jährige. Er glaubt, dass die einstige Suits-Darstellerin lediglich ihre Karriere ankurbeln möchte: "Sie ist jetzt Teil der größten Soap dieser Welt und hat als Schauspielerin die Rolle ihres Lebens ergattert. Sie wollte doch schon immer berühmt werden. Jetzt hat sie alles, was sie sich erträumte", erklärte der 60-Jährige in einem Interview in der "Yahoo!"-Show The Royal Box.

Shaun Curry/AFP/Getty Images; WPA Pool / Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de