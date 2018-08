Hochzeitspläne bei Mama June (38)! Die Mutter von Realitystar Honey Boo Boo (12) machte in den vergangenen Monaten vor allem durch ihre heftige Body-Transformation Schlagzeilen. Dabei gibt es eigentlich noch andere Nachrichten. Die vierfache Mutter ist seit Anfang des Jahres wieder frisch verliebt – und mit ihrem Schatz Geno Doak will sie jetzt schon richtig ernst machen: Sie hat ihm einen Heiratsantrag gemacht!

Das verrät die Trash-TV-Ikone nun selbst in einem Trailer zu ihrer Show Mama June: From Not to Hot. Darin erzählt sie ihrer Schwester Doe Doe, dass sie diesen Schritt vor allem für ihre jüngste Tochter Alana – wie Honey Boo Boo mit richtigem Namen heißt – wagen will: "Es ist Zeit für Alana, dass sie eine echte Familie bekommt." Ob Geno von dieser Idee genauso begeistert ist wie June, ist allerdings noch nicht bekannt.

Den perfekten Ort für die Trauung hat sich die 38-Jährige aber schon ausgesucht: Las Vegas! Dort hat vor wenigen Wochen schon ihre ältere Tochter Lauryn (18) Ja gesagt. "Vegas ist der perfekte Ort, um meinen Mann zu heiraten. Geno liebt Überraschungen, er wird es lieben", sagte June zu ihrer Hochzeits-Location.

WENN.com Geno Doak und Mama June in "Mama June: From Not to Hot"

Anzeige

WENN.com Honey Boo Boo und Mama June

Anzeige

WENN.com Mama June und Geno Doak

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de