Schon unter der Haube – und das mit gerade einmal 18 Jahren! Lauryn Shannon, besser bekannt als Pumpkin, ist die ältere Schwester von Realitysternchen Honey Boo Boo (12) und neuerdings auch Ehefrau. Als die damals 16-Jährige sich 2016 mit ihrem drei Jahre älteren Freund Josh Efird verlobte, wollte sie die Familienplanung eigentlich langsam angehen lassen. Tatsächlich ging dann aber alles ganz schnell. Im vergangenen Jahr bekamen die beiden eine Tochter. Jetzt haben sie auch geheiratet!

Wie ein Insider dem Onlineportal Radar Online bestätigte, sollen die Tochter von TV-Star Mama June und ihr Schatz sich am letzten Aprilwochenende in Las Vegas das Jawort gegeben haben. Die berühmte Reality-Familie der Braut war selbstverständlich mit von der Partie. Selbst Töchterchen Ella Grace durfte dabei sein, als ihre Mama und ihr Papa getraut wurden.

Ihre Fans hat der trashige TV-Clan bei ihrer Familienfeier natürlich nicht vergessen. Die Hochzeitsgesellschaft hatte gleich ein ganzes Kamerateam im Schlepptau. "Sie werden es in der kommenden Staffel von 'Mama June: From Not To Hot' zeigen", wusste der Insider.

Instagram / lauryn_shannon7 Lauryn Shannon und Josh Efird

Twitter / Lauryn Shannon Ella Grace Efird, Tochter von Lauryn Shannon und Josh Efird

Jonathan Leibson/Getty Images for WE tv Mama June, Pumpkin, Honey Boo Boo und Sugar Bear in Los Angeles

