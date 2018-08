Sie kann es kaum noch abwarten! Seit Monaten fiebert Hana Nitsche (32) der Geburt ihrer ersten Tochter entgegen. Alles wartet auf die kleine Prinzessin – selbst das Kinderzimmer ist schon in einen Mädchentraum verwandelt worden. Und das ist auch besser so, immerhin könnte es jeden Moment so weit sein. Kein Wunder, dass es Hana und ihr Verlobter Chris Welch da kaum noch abwarten können, ihren Sprössling endlich in den Armen zu halten. Die Wartezeit versüßen sich die Turteltauben mit Momenten der Zweisamkeit – wurde in einem solchen jetzt etwa Hanas letztes Schwangerschafts-Pic geknipst?

Auf Instagram postete die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin nun ein goldiges Selfie mit ihrem Schatz, der ihr ein verliebtes Bussi auf die Wange gibt. "Das könnte tatsächlich das letzte Foto von uns beiden alleine sein. Mama und Papa. Der Countdown läuft", betitelte die Beauty aufgeregt ihren Post und macht damit allen klar: Sie will nicht mehr warten – und ihre kleine Maus endlich bei sich haben!

Trotz monatelanger Vorbereitung will die 32-Jährige aber nicht auf die Ratschläge ihrer Fans verzichten. "Habt ihr einen letzten Hinweis für werdende Neu-Eltern? Ich habe so viele Fragen", richtete sie sich direkt an ihre Follower.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Model

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihr Verlobter Chris Welch

Instagram / hananitsche Model Hana Nitsche

