Bei Hana Nitsche (32) könnte es jeden Tag so weit sein: Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist im neunten Monat und bereitet schon alles für die Geburt ihres Töchterchens vor. Sie und ihr Verlobter Chris Welch können es kaum erwarten, ihr Baby in den Armen zu halten. Um sich die Vorfreude ein wenig zu versüßen, erschaffen die beiden für ihre kleine Prinzessin einen Traum in Rosa.

Plüsch, Teddys und ein Kuscheleinhorn: Ihrem Schatz soll es an nichts fehlen! "Unsere Prinzessin ist noch nicht einmal da, aber sie wird bereits mit so vielen Geschenken verwöhnt", schreibt Hana auf Instagram und präsentiert stolz das perfekte Mädchenzimmer. Ihre Follower sind total begeistert – besonders von Hana selbst: "Auch hochschwanger siehst du noch immer wie ein Topmodel aus" und "Wow, wie wunderschön du aussiehst, einfach der Wahnsinn", kommentieren zwei User die süße Foto-Roomtour.

Auch der Kinderwagen wurde schon Probe gefahren – und hat den Mamatest bestanden. "Ich bin gespannt, wie er der Kleinen gefällt!", postete die 32-Jährige vor fünf Tagen auf ihrem Profil.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche, Model

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche im neunten Schwangerschaftsmonat

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche mit ihrem Kinderwagen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de