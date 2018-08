Sie können einfach nirgends die Finger voneinander lassen! Momentan befinden sich Heidi Klum (45) und ihr Liebster Tom Kaulitz (28) im Urlaub in Italien. Nachdem sich die zwei ganz offiziell im Mai bei der amfAR Gala als Paar geoutet haben, gibt es für sie kein Halten mehr: Total verliebt erwischten Paparazzi sie bereits in New York oder im südfranzösischen Cannes. Jetzt haben sich die Turteltauben den nächsten romantischen Ort ausgesucht und sich offensichtlich fest vorgenommen, die berühmte Blaue Grotte auf Capri in eine Knutsch-Höhle zu verwandeln. Im neuesten Instagram-Clip von Topmodel Heidi küssen sie sich im strahlend azurblauen Nass.

Euan Cherry / WENN; Instagram / heidiklum Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de