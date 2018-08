Vor 51 Jahren erblickte Lucas Cordalis das Licht der Welt, vor mehr als vier Jahren verliebte er sich in Reality-Star Daniela Katzenberger (31). Seitdem gehen der Sänger und die Kultblondine zusammen durchs Leben und haben in ihrer gemeinsamen Zeit schon so einige humorvolle Anekdoten erlebt. Jetzt nimmt Dani den Geburtstag ihres Liebsten zum Anlass, um ihm mit einem Gedicht ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern!

Auf Instagram ließ Dani das Herz ihres Ehemanns und vermutlich auch die Herzen ihrer Follower mit einem romantischen Kussfoto höher schlagen – und reimte dazu mit einem kleinen Augenzwinkern folgende Zeilen: "Ich weiß, du machst dir selbst am wenigsten aus deinem Ehrentag, aber ich mache dir einen Vorschlag. [...] Essen lecker Kuchen und hauen uns die Wampe voll, gehen schön Essen, das wird so toll."

Dass ihr Schatz bereits 51 Jahre alt wird, kann die Reality-TV-Queen kaum glauben. So würden auch in ihrem Umfeld viele Leute Lucas nicht auf Anfang 50 schätzen. Vielleicht liegt das auch an der sportlichen Figur des Musikers? Daniela jedenfalls schreibt dazu: "Fitnessmäßig macht er mich platt, und zwar eiskalt." Da wundert es kaum, dass sich das Geburtstagskind auf seinem eigenen Account für die Glückwünsche direkt aus dem Fitness-Studio bedankt.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Sophia und Lucas Cordalis

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis' Geburtstagspost

