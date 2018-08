Liebeskummer? Pustekuchen! Anfang April schockierte eine Nachricht Step Up-Fans weltweit: Channing Tatum (38) und seine On- und Offscreen-Liebste Jenna Dewan (37) gaben ihre Trennung bekannt. Nach acht miteinander verbrachten Jahren und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Everly (5) verbindet die Ex-Partner aber noch immer eine enge Freundschaft. Ob die frisch getrennte Tänzerin wohl deshalb auch weiterhin so strahlt wie eh und je?

Glaubt man ihrer Freundin Emmanuelle Chriqui (40), hat Jenna tatsächlich eine gute Zeit. "Ihr geht's fantastisch. Sie ist eine Naturgewalt und schlägt sich großartig durch die Umstände hindurch", plaudert die Schauspielerin im Interview bei der Television Critics Association Summer Press Tour aus. Wie die Entourage-Darstellerin außerdem erzählt, verbringen die Damen ihre Freizeit am liebsten zusammen.

"Wir hängen gemeinsam herum und haben viel Spaß. Wir könnten einfach auf der Couch sitzen und nichts Großartiges unternehmen und uns trotzdem scheckiglachen", freut sich Emmanuelle. Auch Jenna erklärte bereits einige Male, dass es ihr trotz Liebes-Aus ausgezeichnet gehe.

Chris Jackson/Getty Images Jenna Dewan und Channing Tatum

Instagram / echriqui Jenna Dewan und Emmanuelle Chriqui

Craig Barritt/Getty Images for St. Jude Children's Research Hospital Jenna Dewan bei der St. Jude Hope & Heritage Gala am 20. April 2018

