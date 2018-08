Romantik pur bei den Bauer sucht Frau-Paaren! In den vergangenen Tagen schlossen gleich zwei verkuppelte Duos den Bund fürs Leben: Bauer Gerald nahm seine Anna zur Frau und auch Bauer Benny (43) und Nadine (42) wagten sich vor den Altar. Nachdem sie bereits im Mai standesamtlich geheiratet hatten, gaben sich Benny und seine Liebste nun auch vor Gott das Jawort – und bei diesem Anlass hätten die beiden wohl kaum mehr strahlen können!

Nadine trug zur Trauung in der evangelischen Kirche Stühlingen ein klassisch weißes Brautkleid mit viel Spitze und dazu einen langen Schleier. Farblich passend zum rosafarbenen Band, das um ihre Taille verlief, war ihr Blumenstrauß gespickt mit pinken und rosafarbenen Blüten, die sich auch an Bennys Revers wiederfanden. Zufall oder gute Planung – auch der prominente Hochzeitsgast Inka Bause (49) erschien in knalligem Pink!

Von Nadines Erscheinung war der Bräutigam mehr als bezaubert, wie er RTL verriet. "Es war einfach überwältigend, als Nadine in ihrem wunderschönen Kleid zu mir an den Altar kam. Ich bin der glücklichste Mann der Welt", gab der liebestrunkene Landwirt nach der Zeremonie zu Protokoll. Wer noch mehr Bilder des romantischen Spektakels sehen möchte, sollte sich jetzt schon auf Weihnachten einstellen: An den Feiertagen wird RTL die Feier in einem "Bauer sucht Frau"-Hochzeitsspecial ausstrahlen.

MG RTL D/Edmund Möhrle Nadine Meyer, Bauer Benny und Inka Bause bei der Hochzeit

Anzeige

MG RTL D / André Kowalski Inka Bause zusammen mit Bauer Benny und Nadine, "Bauer sucht Frau"-Finalshow 2017

Anzeige

MG RTL D Nadine und Bauer Benny, "Bauer sucht Frau"-Paar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de